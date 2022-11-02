Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Rabia Aksoy Arıkan’ın hazırladığı ve Çankırı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında rehber rolü oynayacak "Kültürel Çalışmalar Çankırı Tarihi ve Kültürel Değerleri" isimli kitap yayımlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Rabia Aksoy Arıkan’ın hazırladığı ve Çankırı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında rehber rolü oynayacak "Kültürel Çalışmalar Çankırı Tarihi ve Kültürel Değerleri" isimli kitap yayımlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Dr. Rabia Aksoy Arıkan’ın Kültürel Çalışmalar dersi çerçevesine hazırlamış olduğu "Kültürel Çalışmalar Çankırı Tarihi ve Kültürel Değerleri" adlı kitabın basımı gerçekleştirildi. Kitap, Çankırı ile ilgili genel tüm bilgilerinin toplu olarak bulunduğu ilk eser olması açısından önemli bir nitelik taşıyor. Çankırı’yı ve Çankırı kültürünü tanımak isteyenler için rehber niteliği taşıyan kitap, Çankırı`nın gelişmesinde önemli katkılar sunan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin, Çankırılı yerli kültüründen gelen bir akademisyenin yazması açısından da dikkat çekiyor.

Kitap ile ilgili değerlendirme yapan ÇAKÜ Öğretim Görevlisi Dr. Rabia Aksoy Arıkan, “Bu kitap kendini uzaklarda değil, cansuyunda bulması gereken arayış içinde olan nesillerle, kültürü her daim yaşayan ve yaşatan nesilleri bir araya getirmek, özü buldurmak düşüncesiyle kaleme alınmıştır. Her şeye rağmen olması gerektiği gibi davranan, özünden ödün vermeyen, insan olan ve insan kalma mücadelesi veren insanların sesi olmak için yazılmıştır. En güzel öğretileri en güzel yaşantıları içeren aile kültürünün toplumsal kültüre sonrasında eğitim ve akademik kültürle bir araya geldiği medeniyet kültürüne katkı sunan halkalar birliğidir. Yaşayan kültürün eğitime aktarılması yolunda, yazılı olmayan kültürün kalıcılığını sağlamaya yönelik bir girişimdir. Okuyan nesille yaşayan tatbik eden yönlendiren neslin kültürle buluşma noktasıdır. Duruşuyla, bakışıyla, tavrıyla kültürünü yansıtan, yaşayan ve kültürel değerlerinden ödün vermeyen isimsiz kültür elçilerine bir armağandır. Umarım aradığımız, insanlığı kurtaracak, dünyayı daha güzel hâle getiren ailelerimizden aldığımız güzel değerlerimizin hep örneği ve taşıyıcısı olur, yaşar, yaşatırız" dedi.