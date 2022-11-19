Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, Çankırı’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesi için ilk adımların Emeviler döneminde atıldığı ifade edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, Çankırı’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesi için ilk adımların Emeviler döneminde atıldığı ifade edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Çankırı’nın Tarihine Yolculuk” paneli, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. ÇAKÜ Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin’in moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Fatih Güzel, Doç. Dr. İbrahim Akyol ve Araştırmacı-Yazar Yüksel Arslan katıldı. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Ali Aytekin, 1242 yılında Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından yakılan ilim meşalesinin asırlar sonra, 2019 yılında ÇAKÜ’ye bağlanan Darülhadis İslami Araştırmalar Merkezi bünyesinde İslami ilimlerin öğretilmesi, konferanslar, çalıştaylar ve paneller düzenlenmesi suretiyle bugün de yanmaya devam ettiğini ve inşallah kıyamete kadar devam edeceğini vurguladı.

Panele konuşmacı olarak katılan ve “Çankırı’nın Fethi” konulu bir sunum yapan ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Güzel, Çankırı’nın İslami fetihler öncesinde de çok önemli bir yere sahip olduğunu, Müslümanlar tarafından fethedilmek üzere ilk akınların 711 yılında Emeviler zamanında başladığını söyledi. Çankırı’nın kalıcı bir şekilde Süleyman Şah’ın komutanı ve Kayı boyundan olan Emir Karatekin tarafından 1074 yılında fethedildiğini ifade eden Güzel, Haçlı seferlerine karşı Çankırı ve civarını eşi Meryem Hatun ile birlikte kahramanca savunarak şehit düşen ve şu anda Çankırı kalesinde kabri bulunan Emir Karatekin’in halk tarafından bu kahramanlığı sebebiyle şeyh ve veli olarak kabul edildiğini ifade etti.

Panelde ikinci konuşmacı olarak söz alan ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akyol ise, “Çankırı’nın Manevi Mimarları” adı altında sunum yaptı. Nakşi, Kadiri, Çerkeşi, Mevlevi, Yesev, tarikatları ve Ahilik teşkilatı bünyesinde geçmişten günümüze Çankırı’nın dini hayatına yön veren önemli kişilerle ilgili bilgiler veren Akyol, özellikle Şeyh Abdulvahid Efendi, Hacı Murad-ı Veli, Astarlızade Hilmi Efendi, Piri Sani Şeyh İsmail Rumi, Tosyalı Recep Efendi, Hafız Ekrem Efendi, Ahmed Mecbûr Efendi, Sebiha Anne, Şeyh İbrahim Ethem Efendi, Şeyh Muhyiddin Yavsi, Şeyh Mustafa Çerkeşi, Çaparlı Cabbar Dede kişilerin önemine işaret etti.

Üçüncü konuşmacı olarak panelde söz alan Araştırmacı Yazar ve Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Yüksel Arslan ise “Darülhadis’in Dünü-Bugünü” adlı sunumunda, Çankırı’nın tarihteki önemi üzerinde durdu. Bu bağlamda bu şehrin ‘ensar şehri’ olduğuna, sultanlar şehri olduğuna, İstanbul’un fethi için buradan 5 bin askerin Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna katıldığına vurgu yaptı. Taş Mescit olarak bilinen Darülhadis’in tarihçesine ve tarihteki önemine vurgu yapan Arslan, bu önemine rağmen tekke ve zaviyelerin ilgasından sonra 1930’lu yıllarda terk edilen Taş Mescit dışındaki binaların zamanla yıkıldığına üzülerek işaret etti. Ancak Darülhadis ve Mevlevihane’nin günümüzde tekrar hakkettiği önemine kavuştuğunu ifade ederek bu hususta katkısı olan herkese teşekkür etti.

Panel, ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Dini Musiki Korosu tarafından gerçekleştirilen ilahi dinletisinin ardından, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz tarafından panelistlere katılım belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.