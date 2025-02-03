İstanbul’dan Çankırı’ya gelen 45 kişilik kafile, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen 45 kişilik grup, İstanbul’dan yola çıkarak Çankırı’nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Doruk Kayak Merkezi’ni ziyaret eden kafile, karlı manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı. Yoğun orman dokusu içinde vadiler arasında keyifli anlar yaşayan ziyaretçiler, kış turizminin sunduğu güzelliklere tanıklık etti. Doğa gezisinin ardından kafile, şehrin simge mekanlarını da ziyaret etti. Tarihi Taş Mescid, Türkiye’nin en büyük tuz mağaralarından biri olan Tuz Mağarası, Çankırı Müzesi, Tarihi Çamaşırhane, Tarihi Çankırı Evleri Sokağı ve Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi gezildi. Kültürel gezide İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilisi Erol Bayır, ziyaretçilere mekanların tarihi ve önemi hakkında detaylı bilgiler verdi.