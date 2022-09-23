Çankırı’da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, kentteki ilk ve tek kadın otobüs şoförü oldu. Koçyiğit’i direksiyon başında gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşarken, daha sonra dikkati ve güler yüzlülüğü karşısında mutluluk yaşıyor.

Çankırı’da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, kentteki ilk ve tek kadın otobüs şoförü oldu. Koçyiğit’i direksiyon başında gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşarken, daha sonra dikkati ve güler yüzlülüğü karşısında mutluluk yaşıyor.

Çankırı’da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, 10 yıl boyunca yaptığı direksiyon eğitmenliğinin ardından otobüs şoförü oldu. Çankırı’da belediye otobüsü şoförü olarak çalışmaya başlayan Koçyiğit, şehrin ilk ve tek kadın otobüs şoförü oldu. Belediye otobüsüne binen vatandaşlar, Koçyiğit’i direksiyon başında gördüklerinde önce şaşkınlık yaşıyor, sonra titizliği ve güler yüzlülüğü karşısında mutluluk yaşıyor.

"Kapıyı açtığımda ben onlara, onlar da bana gülümsüyor"

Otobüs şoförü olma hayalini gerçekleştirdiğini belirten Koçyiğit, “10 yıldır bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapıyordum. Arabalarla iç içeyim. Yetiştirdiğim bir çok şoför var. Bunun verdiği özgüvenle bu işe başladım. İki kız annesiyim, onlar da benimle gurur duyuyor. ’Annem otobüs şoförü’ demek onlar için de onur verici. Çankırılı hemşehrilerim için çalışmak benim için gurur verici. Kapıyı açtığımda ben onlara, onlar da bana gülümsüyor" dedi.

"Arabaya binince hep şaşırdılar ve mutlu oldular"

Vatandaşların kendisini ilk gördüğünü şaşırdığını, ancak sonra mutlu olduklarını belirterek, "Aramızda pozitif bir enerji oluyor. Bir kadın olmanın verdiği nezaket araç içerisinde oluyor. Herkes nezaketle davranıyor. Bu işe başlamadan önce nasıl olur diye kafamda düşünceler vardı. Ama ilk başladığım günden beri herkes benimsedi. Hiçbir negatif problemle karşılaşmadım. Arabaya binince hep şaşırdılar ve mutlu oldular" diye konuştu.

Koçyiğit’in kullandığı otobüse binen vatandaşlar da kadın bir sürücüyü belediye otobüsüne görmenin kendilerini de sevindirdiğini söyledi.