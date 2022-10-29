Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayan binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayan binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı Çankırı’da coşku ile kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde il merkezinde düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Fener alayına katılan vatandaşlar ile kent protokolü ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Dedeler Köprüsü’nde başlayan yürüyüş, Atatürk heykelinin bulunduğu alana kadar devam etti. Fener alayına katılan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent protokolü ve askeri erkan vatandaşlara eşlik etti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar hep birlikte marşlar söyledi. Yürüyüş, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.