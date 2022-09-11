Çankırı’da hazırlanan bin 400 yardım kolisi, sel felaketini yaşayan Pakistan’a ulaştırılmak üzere Ankara’ya götürüldü.

Çankırı’da hazırlanan bin 400 yardım kolisi, sel felaketini yaşayan Pakistan’a ulaştırılmak üzere Ankara’ya götürüldü.

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü "İyilik Treni" Pakistan’a ulaşmak için yola çıkıyor. Pakistan’a gıda ve hijyen malzemesi yollanmak üzere Çankırı’da da yardım kampanyası düzenlendi. Hazırlanan bin gıda kolisi ve 400 hijyen kolisi, Ankara’ya gönderilerek trene yüklendi.