Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Çankırı’ya bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, depremzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla odun desteğinde bulundu. Çuvallar halinde hazırlanan 1 tır dolusu odun, Adıyaman’a gönderildi.

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