Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçlarını işleyen şüphelilere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar çerçevesinde 3 şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 231 adet sentetik hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.