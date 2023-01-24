Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan şahıslara ve kaçakçılık suçlarını işleyen şahıslara yönelik, il merkezi ve Eldivan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 6 şüpheli şahıs hakkında ise ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı

Yürütülen operasyonlar neticesinde, 90 adet sentetik ecza hapı, 204 gram esrar, 481 gram skunk, 8,54 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 608 paket kaçak sigara, bin 100 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2’si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 şahıs ise adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs ise tutuklandı.