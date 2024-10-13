Çankırı’da UMKE ekipleri 7 gün 24 saat afete hazır bir şekilde teyakkuzda bekliyor.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri, bölgedeki afet ve ilk yardımlara ivedi müdahale edebilmek için lojistik, personel, üst düzey araçlar, HAP ve TAMP planları ve afete hazır bir şekilde 24 saat nöbet tutarak teyakkuzda bekliyor. “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla UMKE depolarını inceleyen Dr. Sarıkaya, muhtemel bir afete hazır olduklarını söyledi.

UMKE ekiplerinin muhtemel bir afete hazır olduklarını belirten Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Afet dönemlerinde sağlık hizmeti sunumunun önemini benimsemiş olarak hızlı ve tam müdahale sürecinde yapılan hazırlıkları yerinde görmek üzere müdürlüğümüz UMKE depolarını ziyaret ederek UMKE sorumlumuzdan mevcut lojistik, personel, araçlarımız, tıbbi müdahale durumumuz, HAP ve TAMP planları ve afete hazır olma durumumuzla ilgili ayrıntılı bilgi aldım. Bakanlığımızın desteği ile lojistik anlamda depolarımızın yeterli kapasite de olduğunu gördük. Müdürlüğümüz UMKE sorumlusuna ve ilgili tüm personelimize gösterdikleri üstün gayret için teşekkür ediyorum” dedi.