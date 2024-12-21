Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 961 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 68 bin 961 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,6’sını otomobil, yüzde 24,7’sini traktör, yüzde 19,5’ini motosiklet, yüzde 13,7’sini kamyonet, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, 0,5’ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı’da Kasım ayında 357 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 357 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 50,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24,9 ile otomobil, yüzde 13,4 ile traktör ve yüzde 9,2 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Çankırı’da Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 26 adet azaldı.