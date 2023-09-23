TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 61 bin 24 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Çankırı’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 61 bin 24 adet oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 38,5’ini otomobil, yüzde 26,7’sini traktör, yüzde 14,6’sını kamyonet, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,5’ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı’da Ağustos ayında 557 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 557 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 58,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile otomobil, yüzde 13,1 ile traktör ve yüzde 7,0 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 97 adet arttı.