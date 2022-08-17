Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da Temmuz ayında 199 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da Temmuz ayında 199 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı "Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Çankırı genelinde konut satışları 199 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında arttığı görüldü. Temmuz ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 70. il oldu. Çankırı merkez ilçesinde Temmuz ayında 121 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüze 60,8 oldu.

Çankırı’da ipotekli konut satışları 50 adet olarak gerçekleşirken diğer satış türleri sonucu 149 konut el değiştirdi

Temmuz ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 50 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 25,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 8 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 42 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 149 adet oldu. Temmuz ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 74,9 olarak hesaplandı.

Çankırı genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında azalarak 48 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 24,1 olarak açıklandı.

Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artarak 151 adet oldu. Çankırı’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 75,9 olarak hesaplandı.