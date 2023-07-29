Çankırı Valisi Abdullah Ayaz Başkanlığında düzenlenen toplantıda kentte su kaynaklarının doğru kullanımı için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Çankırı Valiliği tarafından düzenlenen “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” projesinin tanıtımı yapılarak, alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yollarının ve kaydedilen gelişmeler katılımcılar tarafından değerlendirildi. Bu çerçevede Çankırı’da bulunan tüm kamu binalarında su verimliliğinin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceği belirtildi.

Yürütülen projeye gereken önemin verilmesi gerektiğini dile getiren Vali Abdullah Ayaz, iklim değişikliği ve artan nüfus ile birlikte su kaynaklarının öneminin bir kat daha arttığını, bununla ilgili herkesin sorumluluk alması gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde yürütülen “Su Verimliliği Seferberliğine” gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti.

Projeyi tüm kamu ve kuruluşların benimsemesi gerektiğinin altını çizen Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün de tedbirler ile su israfının önüne geçilebileceğini kaydetti.