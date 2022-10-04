Çankırı’da şap hastalığına karşı aşılama kampanyası, Vali Abdullah Ayaz’ın da katıldığı programla başladı.

Çankırı’da şap hastalığına karşı aşılama kampanyası, Vali Abdullah Ayaz’ın da katıldığı programla başladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, hayvancılıkta en korkulan hastalıklardan olan şap hastalığına karşı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı 2022 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasına katıldı. Aşağı Çavuş köyündeki programa Vali Ayaz’ın yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve diğer ilgililer katıldı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek’e ait büyükbaş hayvan işletmesinde başlatılan aşılamadan önce işletme hakkında bilgi alan Vali Abdullah Ayaz, daha sonra şap hastalığına karşı yapılan aşılamaya ve buzağı küpelemeye destek verdi.

Aşılama programı ile Çankırı’ ili tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedefleniyor. Kampanya ilkbahar ve sonbahar olmak üzere 2 dönem halinde uygulanacak. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası 31 Ekim 2022 tarihinde tamamlanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şap hastalığı ve aşılamanın önemiyle ilgili yapılan açıklamada, “Şap hastalığının salgın bir hastalık olması, tedavi masraflarının yanı sıra hayvanlarda et ve süt veriminde kayıplar yaşanması ve buzağılarda ölüme neden olmasından dolayı aşılama büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla ilimiz genelinde iki aylıktan büyük büyükbaş hayvanlarımıza, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli hayvan sağlığı personelimiz tarafından şap aşısı yapılacaktır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az 2 kere aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın da son 6 ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereğince; Yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek ve veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası ile ilimiz genelinde programlı olarak Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD), Programlı Brusella aşılaması, tanımlanmayan buzağıların küpelenmesi ve işletmelerin güncelleme işlemleri gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.