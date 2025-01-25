Çankırı’da düzenlenen ‘Sağlık Basamakları Arası Dijital Entegrasyon İl Değerlendirme Toplantısı’nda, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital dönüşüm ve entegrasyon süreçleri ele alındı.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya Başkanlığında ‘Sağlık Basamakları Arası Dijital Entegrasyon İl Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirme, aile hekimliği uygulamalarını geliştirme ve hastane hizmetlerini daha etkili hale getirme hedefleri çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek kurumlar arası iletişim ve dijital süreçlerin önemi ve yereldeki uygulamalara yönelik yeni yaklaşımlar ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Katılımcıların ortak çabalarının sağlık hizmetlerinin entegrasyonunun daha etkin hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırma yolunda verilen destek ve iş birliği için katılımcılara teşekkür ederek, bu tür çalışmaların daha da artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.