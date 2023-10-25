Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs, 1 adet çift kırma tüfek, 11 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 1 adet bıçak, 107,45 gram metamfetamin, 0,53 gram kokain 2,55 gram esrar, 10 adet sentetik ecza hapı ve 99 araç trafikten men edilip 891 araç sürücüsüne 1 milyon 232 bin 519 TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı.