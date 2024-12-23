Çankırı’da yaz mevsiminde etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle arıcılar istediği bal rekoltesini alamadı. Arıcılar, gelecek sezon eski verimi yakalamak istiyor.

Hayvansal üretimin önemli bir parçasını oluşturan ve yaklaşık 55 bin kovana, 600 civarında yetiştiriciye sahip Çankırı’da, bu yıl olumsuz iklim şartları nedeniyle kovandan ayrılamayan arılar, ani sağanak yağışlar sebebiyle de nektarlı bitkilerden faydalanamadı. Yaşanan durum sebebiyle bal üretimi büyük ölçüde düştü. Çiftçiler, umudunu bahar ayından beklerken Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, önümüzdeki sezonda üreticilerin kazanacağı bir ortamda sahaya çıkacaklarını ümit ettiğini söyledi.

“İnşallah, en az zarar ve kayıp ile bu kışı atlatıp önümüzdeki sezonda üreticilerimizin kazanacağı bir ortamda sahaya çıkmalarını ümit ediyoruz”

Arı yetiştiricilerinin hayvansal üretimde en bilinçli kesim olduklarını söyleyen Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “İlimizde hayvansal üretim içerisinde arıcılık, ciddi bir öneme sahiptir. Ortalama 55 bin kovanımız ve yaklaşık 600’de yetiştiricimiz vardır. Arı yetiştiricilerimiz, yetiştiriciler arasında en bilinçli olan kesimi temsil etmekteler. Arı yetiştiriciliğini ne kadar da bilinçli yaparsanız yapın, iklim ve mevsimle alakalı bir yetiştiriciliktir. Bu sene maalesef arı yetiştiricileri için çok arzu edilen bir iklim olmadı. Kış dönemi, arıların kovanda en az hareket edeceği dönem olmalı. Bu yüzden şuan için bahar dönemine kadar çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. İklime ve hava şartları arı yetiştiriciliği için uygun olmadığı için kayıplarımızın olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıl, üretim için hazır bir halde sahaya çıkacağı ortamı sağlama adına gayret edeceğiz. İnşallah, en az zarar ve kayıp ile bu kışı atlatıp önümüzdeki sezonda üreticilerimizin kazanacağı bir ortamda sahaya çıkmalarını ümit ediyoruz” dedi.

“İyi verim almak üreticinin elinde değil”

Tek temennisinin bahar ayını beklemek olduğunu belirten arı yetiştiricisi Mehmet Özdemir, “İlkbahar’da çiçeklerin açmasıyla birlikte balda verim çok güzel oluyordu. Ama son zamanlardaki iklim şartlarından dolayı verim alamıyoruz. Arıyı doğal ortamında akışına bırakıyoruz. Sadece beslenme aşamasında şerbet veriyoruz. Diğer zamanlar vermiyoruz. İyi verim almak üreticinin elinde değil. Sürekli şerbet ve glikoz versek verim alırız ama organik olmuyor. Arılar çitaları bile tam dolduramıyorlar. Masrafımızı kurtarıyor ama fazlada kar etmiyoruz. İnşallah seneye mevsimler istediğimiz gibi giderse güzel bal elde ederiz. Tek temennimiz bu” diye konuştu.