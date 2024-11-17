Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların gıda işletmelerinde çalışan personellere hijyen eğitimi verildi.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların kantin, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışanlara hijyen eğitimi verildi. Eğitimde, okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesine dair genelge uyarınca eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler ve okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği uyarınca gıda işletmelerinin özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni ve gıdaların hazırlanması, depolanması, satışı ve sunumu, içeriği ve uyulması gereken kurallar, okul gıdası logosu kullanımı anlatılarak sağlıklı beslenme, gıda zehirlenmesi ve kişisel hijyen eğitimi konularında sunum eşliğinde ayrıntılı bilgiler verildi.

Eğitime katılan personellere ilerleyen tarihlerde ‘Hijyen Belgesi’ verileceği ve bu belgeyi çalıştıkları yerde bulundurmaları isteneceği, belgeler yapılacak denetimlerde çalışanlardan isteneceği bildirildi.