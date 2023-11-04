Çankırı’da lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan koreografi havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü projesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında 81 ilde öğrencilere, 100. yılın önemini ve coşkusunu yaşatmak amacıyla yapılan kutlamalara Çankırı Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “100. Yıl” koreografisi ile katıldı.

Öğrenciler, öncüler eşliğinde okul bahçesine gelerek 100. yıl logosu oluşturdu. 100. yıl anısına besteletilen Cumhuriyet Marşı eşliğinde “100. Yıl” koreografi büyük beğeni topladı. Öğrencilerin oluşturduğu “100. Yıl” koreografisi dron ile havadan görüntülendi.