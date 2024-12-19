Çankırı’da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak farkındalık eğitimi verildi.

Çankırı’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Birimi personelleri Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve anaokulu öğrencileri olmak üzere 11 bin 184 öğrenciye, Kur-an kurslarında eğitim gören 294 ve özel eğitim kurumlarındaki 40 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Diş taramaları yapılan öğrencilere, diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması amacıyla önemli bilgiler verildi. Eğitim sonrası öğrencilere diş fırçası hediye edildi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalardan dolayı Ağız ve Diş Sağlığı Birimi personellerine teşekkür etti.