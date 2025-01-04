Çankırı’da düzenlenen ‘Normal Doğum Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı’nda, gebelerin ve anne adaylarının iyi bir şekilde bilgilendirilmesi ve buna bağlı olarak da normal doğumun özendirilmesi konuşuldu.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya Başkanlığında ‘Normal Doğum Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı’ Gerçekleştirildi. Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, doğum ve sezaryen istatistikleri detaylı bir şekilde değerlendirilerek, gebelerin ve anne adaylarının doğru bilgilendirilmesinin önemi vurgulandı. Toplantıda, normal doğumun özendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı ve bu çerçevede hekimler ile sağlık profesyonelleri, doğum sürecini kolaylaştıracak hazırlıklarla ilgili çeşitli öneriler sundu. Bu öneriler arasında, doğum öncesi psikolojik destek sağlanması, doğru nefes teknikleri ve ağrı yönetimi eğitimleri verilmesi, ayrıca doğum sonrası anne-bebek bağını güçlendiren yöntemlerin uygulanması yer aldı. Toplantıya katılanlar, normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından sunduğu önemli avantajlara dikkat çekti. Doğal olan normal doğumun teşvik edilmesinin, kadınların doğum sürecinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına imkân tanıyacağı ifade edildi. Ayrıca, kişiselleştirilmiş doğum eylem planlarının hazırlanmasının, anne adaylarının bu süreçte kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıya, Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Başkan Yardımcısı ve ilgili birim çalışanları katıldı.