Çankırı’da polis ekipleri tarafından şehrin 15 ayrı noktasında yapılan denetimlerde 2 kişi yakalandı, 18 kişiye işlem yapıldı.

Çankırı’da polis ekipleri tarafından şehrin 15 ayrı noktasında yapılan denetimlerde 2 kişi yakalandı, 18 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını engellemek için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il merkezindeki 15 ayrı noktada eş zamanlı denetim yapıldı. 116 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde bin 143 şahsın üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı, 553 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet balta, 1 adet çivili sopa, 28 adet sentetik ecza hapı, 0,84 gram kannabinoid, bin 800 dal dolu makaron, 2 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan kontrollerde 2 şahıs ve 1 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. 18 şahıs hakkında ise toplam 70 bin 69 TL para cezası uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi.