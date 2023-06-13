Çankırı’da yaklaşık 50 bin TL değerindeki motosikleti çalan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı’da iki şahıs yaklaşık 50 bin TL değerindeki motosikleti çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.