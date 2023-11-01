Çankırı’nın Orta ilçesinde kendisinden haber alınamayan vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Orta ilçesine bağlı Yeniceköy’de yaşayan 42 E.İ.’den bir süre haber alınamadı. Durumu anlayan yakınları olayı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, komando, JAK ekiplerinin desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Bölgede bulunan gölette Çorum AFAD Sualtı Ekibi ve Ankara AKUT Drone Ekibi’nin desteğiyle de yürütülen çalışma çerçevesinde şahsa ait bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.