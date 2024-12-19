Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da Kasım ayında 295 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kasım ayında Çankırı genelinde konut satışları 295 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 140 adet arttı. Kasım ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 25 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 20 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 7 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 18 tanesi ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 120 adet artarak 270 adet oldu. Kasım ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 91,5 oldu. Kasım ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 55 adet artarak 105 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 35,6 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 85 adet artarak 190 adet oldu. Çankırı’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64,4 oldu.