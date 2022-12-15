TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da Kasım ayında 285 konut satıldı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da Kasım ayında 285 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2022 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı’da Kasım ayında 285 konut satıldı. Çankırı’daki konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında arttığı görüldü. Kasım ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 64. il oldu.

Çankırı merkez ilçesinde Kasım ayında 187 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 65,6 oldu. Çankırı’da ipotekli konut satışları 26 adet olarak gerçekleşirken diğer satış türleri sonucu 259 konut el değiştirdi.

Çankırı genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,6 oranında artarak 149 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 52,3 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 136 adet oldu. Çankırı’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 47,7 oldu.