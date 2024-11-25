Çankırı’da hafta sonu yüksek kesimlere yağan kar, il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Çankırı’da kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. Kar yağışının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çekerek o anları kayıt altına aldı. İl merkezindeki kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının sevincini yaşadığını belirten Mehmet İçöz isimli vatandaş, “Çankırı’da öğrenciyim. Geçtiğimiz günlerde de memleketim Kayseri’ye kar yağışını görmek için gitmiştim. Kayseri’de de kar görmeye çok alışığız. Çankırı’da da çok fazla kar yağmadığını biliyordum, çok üzülmüştüm. Şu an etkili olan kar yağışı beni çok mutlu etti. Dilerim ki sabah uyandığımda her yer bembeyaz olur” dedi.