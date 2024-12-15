Çankırı’da şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar ise evlerinden çıkarak soluğu dışarıda aldı.

Çankırı’da hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatlerinde lapa lapa kar yağmaya başladı. Vatandaşlar, yağışın ardından evlerinden çıkarak karın tadını çıkartı. Bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirirken, çocuklar doyasıya eğlendi. Yağışın kentte gece boyu etkili olması bekleniyor.

"Böyle bir kar gördüğümüz için çok mutluyuz"

Sezgin Yaşa, "Yaklaşık 1 yıldır Çankırı’dayım. Geçen sene böyle bir kar görmediğimiz için bu sene de umutsuzluğa kapılmıştık. Ülkemizin birçok yerinden karla ilgili haberler geliyordu. Biz de Çankırı’da böyle bir kar gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

Kar yağdığı için mutlu olduğunu belirten Umutcan Zilan da, "Çankırı’ya kar düştü, mutluyuz. Güzel bir kar yağdı. Herkes dışarıda, herkes geziyor" diyerek sevincini dile getirdi.