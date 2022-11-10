Çankırı’da, jandarma ekipleri tarafından Ekim ayında 215 olaya karıştığı belirlenen 179 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı’da, jandarma ekipleri tarafından Ekim ayında 215 olaya karıştığı belirlenen 179 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ekim ayında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3’ü terör olayı olmak üzere toplam 215 olayla ilgili 179 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken 3 şahıs tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 2 bin 317 adet sentetik ecza hap, 26 tarihi eser, 13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan 182 farklı yol kontrol denetiminde ise 126 bin 236 şahsın sorgusu yapıldı. Arama kaydı bulunduğu belirlenen 123 şahıs yakalandı. Trafik denetimleri çerçevesinde de 68 bin 289 araç kontrol edildi. Denetimlerde 473 araç sürücüsüne toplam 332 bin 901 TL idari para cezası kesildi, 54 araç ise trafikten men edildi.