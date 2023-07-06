Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralanırken, S.N.Ç. ise hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden S.N.Ç.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.