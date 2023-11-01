2023 yılı Eylül ayında Çankırı’dan yapılan ihracat 34 milyon 933 bin dolar olarak açıklandı. Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı’nın 2023 yılı Eylül ayındaki ithalatı 14 milyon 474 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azaldı. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı’da yüzde 241,4 oldu. Eylül ayında Çankırı’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 61 bin dolar ile “İç ve dış lastik imalatı” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 4 milyon 394 bin dolar ile “Makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı” ve 739 bin dolar ile “Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı” ürün grubu takip etti. Eylül ayında Çankırı’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 33 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 53 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada, 4 milyon 458 bin dolar ile “Birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı” ürün grubu, 2 milyon 929 bin dolar ile “Temel kimyasal maddelerin imalatı” ürün grubu ve 2 milyon 137 bin dolar “Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi” ürün grubu yer aldı.