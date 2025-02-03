Çankırı’da yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilerek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Çankırı’da vatandaşlar ’fermuar sistemi’ni öğrenmeye devam ediyor Çankırı’da vatandaşlar ’fermuar sistemi’ni öğrenmeye devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Şubat gününden itibaren Çankırı’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 5 Şubat’tan itibaren 6 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Soğuk havanın, kuvvetli rüzgarlarla birlikte en az bir hafta boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: iha