Çankırı’da yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilerek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Şubat gününden itibaren Çankırı’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 5 Şubat’tan itibaren 6 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Soğuk havanın, kuvvetli rüzgarlarla birlikte en az bir hafta boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.