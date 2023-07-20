Çankırı’da yaz mevsiminde sıcaklıkların artması sebebiyle İl Özel İdaresi ekipleri haşerelerle mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Çankırı İl Özel İdaresi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı köylerde ilaçlama çalışması başlattı. Yaz mevsiminin gelmesi ile artan hava sıcaklıkları sebebiyle ekipler, Germece, İnandık, Aşağı ve Yukarı Pelitözü, Süleymanlı, Aşağı Yanlar, Yeniceköy, Merzi, Aşağı ve Yukarı Çavuş, Handırı, Paşa köy, Ahlat ve Başeğmezi köylerinde ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, haşerelerin yoğun olarak bulunabileceği çöp konteynerlerini de temizledi.