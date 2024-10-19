Çankırı’da Kız ve Erkek Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı.

2024 yılı 3’üncü dönem hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan 13 öğrenci için Çankırı İl Müftülüğü’nde belge takdim töreni düzenlendi. İl Müftülüğü’ne bağlı Merkez Cemaleddin Ferruh, Çavuşoğlu, Hacı Murad-ı Veli Proje Hafızlık Kız ve Erkek Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, hafızlık belgesini İl Müftüsü Mehmet Şahin’den aldı. Hafızlık belgesini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

“Hafızlık, büyük bir sabır ve azim gerektiren bir yolculuktur”

Hafızlara özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden İl Müftüsü Şahin, “Bu özel günde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik etmek istiyorum. Hafızlık, büyük bir sabır ve azim gerektiren bir yolculuktur ve sizler bu zorlu yolu başarıyla tamamladınız. Kur’an kursu öğreticilerimize de teşekkür etmek istiyorum; onların özverili çalışmaları olmadan bu başarı mümkün olamazdı. İnşallah, bu başarılarınız hayatınız boyunca devam eder ve Kur’an-ı Kerim’in ışığında aydınlık bir gelecek inşa edersiniz. Allah sizleri, lafzın hamili yaptığı gibi manasının da amili eylesin. Ailelerinizi ve öğreticilerinizi yürekten kutluyorum” dedi.