Çankırı’da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararla ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından il genelinde girilebilecek orman ve mesire alanları belli oldu.

Son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarının ardından önlemlerini arttıran Çankırı Valiliği il genelindeki tüm ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmuştu. Ardından, il genelinde girilebilecek ormanlık ve mesire açıklandı. Çankırı il merkezinde Alparslan Türkeş Konaklamasız Orman Parkı ve Kenbağ Tabiat Parkı, Eldivan ilçesinde Bülbül Pınarı Konaklamalı Orman Parkı, Şabanözü ilçesinde Karaören Konaklamasız Orman Parkı, Ilgaz ilçesinde Belediye Piknik Alanı ve Kırkpınar Göleti, Kadın Çayırı Tabiat Parkı, Köprülü Konaklamasız Orman Parkı, Yapraklı ilçesinde Hazım Dağlı Tabiat Parkı ve Çerkeş ilçesinde Hoca Alirıza Konaklamasız Orman Parkı vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. Diğer tüm ormanlık alanlara ise giriş yasak olacak.