Sergi açılışına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Çelenk sunumu ile başlayan kutlamaların ardından İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde Kurtuluş Savaşı konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155 oldu

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155 oldu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.