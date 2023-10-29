Çankırı’da Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kabul töreni gerçekleştirildi. Törende Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, eşi Didem Taşolar ile tebrikleri kabul etti.

Çankırı’da Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kabul töreni gerçekleştirildi. Törende Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, Tuğgeneral Salih Büyük, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın tebriklerini kabul etti.