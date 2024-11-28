Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilerin bahçelerinde kontrol yaparak sağlıklı verim için çiftçileri bilgilendirdi.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı’daki bahçelerde kontrol yapıldı. Kontrollerde, bitki hastalıkları ve bitki besleme konularında gerekli eğitimler verilerek kış budaması, kış gübrelemeleri ve kışlık ilaçlamalar konusunda uyarılarda bulunuldu. Çiftçiler aldıkları eğitimler ile kış ayında sağlıklı verim elde etmek için bilinçlendi.