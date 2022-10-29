Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı. Binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı. Binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olay, akşam saatlerinde Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir”

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahsın çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğunu duyurdu. Vali Ayaz, yaptığı paylaşımda, “Çerkeş ilçemizde siyasi bir partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verdi.