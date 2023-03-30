Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekipleri tarafından Konya’da bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Atkaracalar ilçesi Budakpınar köyünde bir vatandaşa ait traktör ve pulluk kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaklaşık 4 aylık takip neticesinde traktörü Konya’nın Karatay ilçesinde buldu. Çankırı’ya getirilen traktör sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.