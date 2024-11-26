Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir çiftçi, 5 farklı salep çeşidinin deneme üretimine başladı.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yaşayan Hasan Uzun, Fatih Mahallesi’ndeki bahçesinde 5 salep çeşidini denemek için İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat etti. Gerekli izinler çıkarıldıktan sonra bahçesindeki deneme alanına yasal tedarikçilerden temin edilen ve faturalandırılan 300 adet salep yumrusunun, İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri eşliğinde dikimini gerçekleştirdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 300 adet salep fidesinin dikildiği alanda hasat zamanına kadar verim parametreleri takip ve kontrolü yapılarak, 2025 yılı içerisinde veriler kamuoyu ile paylaşılacak.

Özellikle dondurma sektöründe kullanılan, afrodizyak etkisi nedeniyle de yurt dışında tercih edilen salep yumrularının kilogram fiyatı ise 700-800 TL’ye alıcı bulabiliyor.