Çankırı’da Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen meclis kararı ile bir caddeye “100. Yıl Cumhuriyet Caddesi” adı verildi.

Çankırı’da devam eden “100. Yılda 100 Etkinlik” projesi çerçevesinde yakın zamanda imalatı biten isimsiz caddenin ismi belli oldu. Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı karar sonucunda caddenin ismi, “100. Yıl Cumhuriyet Caddesi” oldu. Caddenin ismi için gerçekleştirilen törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreninde konuşma yapana Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Bir caddeye isim verme fikri sayın valimizindi. Çok güzel bir öneriydi. Biz de yakın zamanda imalatlarını bitirdiğimiz caddemizin ismi boştaydı, kalıcı bir eser olarak bu caddeye “100. Yıl Cumhuriyet Caddesi” ismini vermeyi düşündük” dedi.