Çankırı’da JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde farklı suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Çankırı’da JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde farklı suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs ve 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs olmak üzere 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.