Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 98 şahıs ile 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-19 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 98 şahıs ile 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 96 adet galara, 3.18 gram metamfetamin, 1.30 gram amfetamin, 3.77 gram kannabinoid, 8 adet tabanca ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 98 şahıstan 10’u tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.