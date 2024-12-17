Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs ile 18 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-16 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs ile 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 9.39 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 203 adet sentetik ecza hapı, 5 kilogram patlayıcı madde olarak değerlendirilen kimyasal madde, 10 adet 1.750 gram ağırlığında dinamit lokumu, 12 adet akü ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 şahıstan 1’i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 61 araç trafikten men edilirken bin 464 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 613 bin 66 TL cezai işlem uygulandı.