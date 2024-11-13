Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 114 şahıs ile 25 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 114 şahıs ile 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet bıçak, 5 adet tabanca, 8 adet tüfek, 46 adet fişek, 231 adet sentetik ecza hapı, 24 adet ecstasy maddesi, 0,88 gram kannabinoid ham maddesi, 159 gram kubar esrar, 39 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 114 şahıstan 18’i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 243 araç trafikten men edilirken 3 bin 20 araç sürücüsüne toplamda 7 milyon 226 bin 466 TL cezai işlem uygulandı.