Çankırı’da yaşayan vatandaşların acil sağlık sorunlarına müdahale edebilmek için 20 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundaki ekipler 24 saat teyakkuzda bekliyor.

Çankırı’da bulunan 20 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundaki ekipler, bölgedeki vatandaşların sağlık sorunlarına ivedi müdahale edebilmek, ilk tedavilerinin yapılması ve güvenli bir şekilde hastaneye nakledilmesi için 24 saat nöbet tutarak teyakkuzda bekliyor.

Sağlık personellerine özverili çalışmalarından teşekkür eden Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Bakanlığımız sağlık politikaları kapsamında hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Tüm acil sağlık hizmetleri personelimize gösterdikleri özveri ve gayret için teşekkür ediyorum” dedi.