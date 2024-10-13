Çankırı merkez ve Çerkeş ilçesinde bulunan palyatif bakım merkezlerine 9 ayda 162 hasta başvurdu.

Çankırı il Sağlık Müdürlüğü, il genelindeki palyatif bakım merkezi mevcut olan Çankırı ve Çerkeş Devlet Hastanelerinde bulunan palyatif bakım merkezlerine yılın ilk 9 ayında 162 hasta başvurusunun alındığını duyurdu. Verilen sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan açıklamada, Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde toplam 10 yataklı palyatif bakım merkezi mevcut olduğu, yılın ilk 9 ayında toplamda 74 hastaya hizmet verildiği ve yatak doluluk oranı yüzde 47,2 olduğu bildirildi. Çerkeş Devlet Hastanesi bünyesinde ise toplam 5 yataklı palyatif bakım merkezi mevcut olduğu, yılın ilk 9 ayında toplamda 88 hastaya hizmet verdiği ve yatak doluluk oranı yüzde 53,4 olduğu bildirildi.

Palyatif bakım merkezlerinin aileye tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek verdiğini vurgulayan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Bazı hastalar, hayat boyu veya hayatlarının öngörebilir bir kısmında ağır bir hastalıkla yaşamak, bu süre boyunca düzenli bakım hizmeti almak zorundalar. Bu hastalara palyatif hastalar diyoruz. Palyatif bakım hizmetlerinin bir amacı da hastalara ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal, manevi destek verilmesi, acılarının bu yönden de azaltılmasıdır. Dünya Palyatif Günü vesilesi ile tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.