Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan ‘Yapı İzin İstatistikleri’ne göre, Temmuz-Eylül 2024 döneminde 73 bin 836 metrekare alana yapı ruhsatı verildi.

TÜİK,2024 yılının Temmuz ve Eylül ayına dair yapı izin istatistiklerini yayınladı. Çankırı’da 2024 yılının Temmuz-Eylül aylarında bina sayısı bina sayısı 87, daire sayısı 483,toplam yüz ölçümü ise 73 bin 836 metrekare oldu. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2024 yılının Temmuz-Eylül aylarında bina sayısı 43, daire sayısı, 138 toplam yüz ölçümü ise 31 bin 117 metrekare oldu.